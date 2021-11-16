Вашингтон, 16 ноября, 2021, 16:46 — ИА Регнум. В детском телешоу «Улица Сезам» ввели нового персонажа азиатского происхождения. Об этом 16 ноября сообщает издание «Афиша Daily».

Скриншот с YouTube Персонажи телешоу «Улица Сезам»

Новую куклу-маппета зовут Джи-янг — она является американской семилетней девочкой с корейскими корнями. Впервые Джи-янг появится в выпуске шоу от 25 ноября 2021 года, который будет посвящён расовому разнообразию и принятию себя.

ИА REGNUM напоминает, что «Улица Сезам» выходит с 1969 года. Шоу насчитывает 50 сезонов и более 4,3 тыс. серий.