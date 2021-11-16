Москва, , 15:55 — REGNUM Сегодня, 16 ноября, по состоянию на 15:20 по мск доллар на Московской бирже растет на 0,58%, до 72,92 рубля. Евро прибавляет 0,64%, достигая 82,90 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

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«Сегодня к политическому негативу прибавился ещё и экономический. Одна за другой пришли новости о том, что к процессу сертификации «Северного потока — 2» будут допущены не только польский, но и украинский транзитер.

А немецкие чиновники заявили о том, что компания-оператор газопровода должна быть переоформлена в соответствии с законодательством ФРГ.

В общем, как предполагалось, бюрократические проволочки будут использованы на полную катушку, так что «СП-2» может не начать работу до весны 2022 года.

Акции Газпрома дешевеют на этих новостях, вслед за ним корректируется и весь российский фондовый рынок, инвесторы бегут в валюты.

Даже в евро, несмотря на то, что евроцентробанк заявил, что не будет ужесточать монетарную политику.

Тем временем истерия вокруг беженцев на польско-белорусской границе набирает обороты, в ход идут угрозы новых санкций против России. Ситуация выгодна для российских экспортеров, которые удачно конвертируют валюту в рубли для выплаты налогов.

Некоторую поддержку российской валюте в ближайшие дни может оказать нефть, если прогнозы по снижению спроса будут пересмотрены, но пока продажи в рубле преобладают», — полагает эксперт.

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