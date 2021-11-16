Бишкек, , 15:53 — REGNUM Соседние страны приостановили поставки электроэнергии в Киргизию. Об этом заявил министр энергетики Доскул Бекмурзаев в эфире радио «Азаттык» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) сегодня, 15 ноября.

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По словам высокопоставленного чиновника, такая ситуация возникла из-за того, что в них тоже ввели ограничения по причине дефицита электроэнергии.

«В Узбекистане была авария на ЛЭП и ведётся ремонт на тепловых станциях после пылевой бури. Туркмения тоже прервала импорт электричества из-за аварий. Так что это проблемы технического порядка, а потому не нужно их политизировать. Скоро всё наладится», — подчеркнул он.

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