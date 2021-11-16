Воронеж, 16 ноября, 2021, 15:51 — ИА Регнум. Успешное испытание перспективной противоспутниковой системы провела Россия. Об этом 16 ноября заявил журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Западного военного округа в Воронежской области.

Mil.ru Сергей Шойгу

«Мы действительно испытали успешно перспективную систему. Она «ювелирно» поразила старый спутник», — сказал он.

Также Шойгу уточнил, что образовавшиеся при применении системы обломки старого спутника не представляют никакой угрозы для космической деятельности.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Минобороны РФ сообщило о проведении испытаний, в ходе которых был успешно поражен недействующий российский космический аппарат.