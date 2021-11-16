Санкт-Петербург, , 15:54 — REGNUM Специалисты ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» завершили санацию водопровода на Тихорецком проспекте (север города) и приступили к восстановлению нарушенного благоустройства. Об этом 16 ноября сообщили в пресс-службе ГУП.

Ремонт на Тихорецком проспекте в Петербурге Пресс-служба ГУП «Водоканал СПб»

Работы на участке от проспекта Культуры до Светлановского проспекта ведутся с февраля 2021 года. Их планируют полностью завершить до 29 декабря 2022 года.

«Сейчас водопроводная магистраль по Тихорецкому проспекте выведена из эксплуатации, поскольку находилась в аварийном состоянии. Выполнение масштабной реконструкции позволит значительно снизить потенциальную аварийность на сети», — пояснили в пресс-службе.

В настоящее время рабочие засыпают котлованы и подготавливают их к дальнейшей асфальтировке. Чтобы минимизировать неудобства для петербуржцев большая часть работ выполнена методом санации. Полностью восстановить дорожное покрытие и снять ограничение движения транспорта на участке Тихорецкого проспекта между Северным и Светлановским проспектами планируется 17 ноября.

«Это первый этап масштабной реконструкции. Для полной реализации проекта планируется переложить еще 508 метров водопровода открытым способом в створе со Светлановским проспектом. Выполнение данных работ запланировано на 2022 год. Общая протяженность реконструируемой сети составляет 1 685 м», — подытожили в «Водоканале».