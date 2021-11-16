Москва, 16 ноября, 2021, 15:51 — ИА Регнум. Не очень понятно, в каких сферах президент США Джо Байден собирается конкурировать с Китаем и за счет каких преимуществ, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

«Ведь, если воспринимать его слова о честной конкуренции дословно, все многочисленные барьеры для доступа китайских товаров на американский рынок, а компаний КНР к технологиям, которые возведены в последние годы, должны быть сняты.

Но тогда американскому бизнесу придется сильно потесниться, причем не только на своем внутреннем, но и на мировых рынках. Это не лучшим образом скажется на благосостоянии населения и доходах бюджета США.

Ради чего Вашингтону идти на такие уступки? Что он хочет получить взамен? Понятно, что открытая часть переговоров — это лишь верхушка айсберга и об истинных договоренностях мы вряд ли много узнаем.

Но на фоне нагнетания напряженности у границ России формулировка напоминает некую сделку — мы вам снятие экономических ограничений, а вы не мешайте нам поставить на место русских. Особенно, если учитывать прозвучавшее подтверждение следования политике «одного Китая».

Впрочем, заявления нынешней администрации США в духе «за всё хорошее против всего плохого» могут иметь очень мало отношения к международной политике.

А может быть всего лишь посланием американским избирателям и спонсорам — вот, мы не Трамп, а совсем наоборот. Но ведь Трамп не начал войну с Россией, так что начать её — это тоже будет «наоборот», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Джо Байден на онлайн-встрече с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что США предпочли бы видеть в Китае конкурента, а не врага.

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