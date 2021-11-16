Ереван, 16 ноября, 2021, 15:50 — ИА Регнум. Ответственность за эскалацию обстановки на армяно-азербайджанской границе лежит на Баку. Об этом заявил 16 ноября в соцсети Facebook омбудсмен Армении Арман Татоян.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Азербайджана и Армении

«Вооружённые силы Азербайджана совершили вопиющий теракт в РА, в том числе в окрестностях Сюникской области. Их действия с самого начала были преступными, они составляют часть политики геноцида», — написал Татоян.

Он отметил, что передал информацию о действиях азербайджанской стороны зарубежным партнёрам.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября Совет безопасности Армении распространил сообщение, что подразделения ВС Азербайджана накануне «вторглись» на армянскую территорию. 16 ноября Баку обвинил армянскую сторону в попытке захватить господствующие высоты. С обеих сторон есть сообщения о раненых.