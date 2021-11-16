Москва, 16 ноября, 2021, 15:47 — ИА Регнум. Тушинский суд Москвы рассмотрит иск пассажиров к «Яндекс.Такси», сообщили в группе общественного движения «Синие ведёрки» в Facebook.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Яндекс.Такси»

Первая беседа назначена на 9:10 18 ноября. В группе уточнили, что истцы просят признать недействительным лицензионное соглашение «Яндекс.Такси» в части ответственности перед пассажиром, поскольку правовые отношения между компанией и клиентами регулируются законодательством о защите прав потребителей.

При этом от пассажира требуется добровольно подписать «галочкой» соглашение с компанией перед заказом услуги, что, по мнению истцов, выводит из-под действия законов. При этом заказать такси без одобрения соглашения нельзя, а во многих регионах у перевозчика сложилось доминирующее положение на рынке, и альтернативы для потребителя нет.