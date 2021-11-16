Владикавказ, , 15:47 — REGNUM В Северной Осетии разоблачена незаконная деятельность одного из представителей бизнеса. Генерального директора строительной компании уличили в обналичивании капитала на сумму свыше 64 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей, сообщили 16 ноября в пресс-службе МВД по региону.

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Как установлено, 36-летний руководитель предоставлял в отделение банка поддельные платежные поручения о переводе денежных средств сторонним организациям. Ими он якобы оплачивал договоры, переводя крупные суммы. Однако оказалось, что на самом деле никаких услуг сторонние фирмы не оказывали, а переведенные денежные средства сам гендиректор компании обналичивал и присваивал.

«Фактически фигурант уголовного дела использовал данную схему для незаконного обналичивания денежных средств, которыми в дальнейшем распоряжался по своему усмотрению. Таким образом ему удалось обналичить более 64 миллионов рублей», — говорится в сообщении МВД.

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