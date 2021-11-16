16 ноября 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили призыв бывшего лидера «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрия Яроша наделить украинских пограничников правом применять все средства огневого и другого поражения по нарушителям государственной границы Украины.

Оксана Переможенко, , 17:56 — REGNUM Экс-лидер «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрий Ярош, недавно назначенный советником главкома Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, призвал наделить украинских пограничников правом применять все средства огневого и другого поражения по нарушителям государственной границы Украины. Об этом националист написал 16 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

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«По моему мнению, в сложившейся ситуации необходимо срочно принять закон об уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы. Украинские пограничники, полиция, Национальная гвардия должны иметь право на применение всех, без исключения, средств огневого и другого поражения по нарушителям», — написал он.

Призыв Яроша обсудили в социальной сети Facebook на страницах издания «Страна.ua» и канала 112.ua. Также новость обсудили в украинских телеграм-каналах «Первый независимый» и 112.ua. Многие критически отнеслись к призыву украинского националиста.

«Решительность и смелость в борьбе с безоружными — это фирменный конёк новой украинской армии», — написал «Зёма Земелевич Миллионов».

«С такими высказываниями так и война может начаться. Когда для них введут обязательное прохождение психиатра каждые шесть месяцев?» — поинтересовалась Натали.

«Мне всегда в таких случаях интересно, что скажут западные партнеры? Или это им сейчас выгодно наращивать хайп», — не понимает В. В. Бахал.

«Что тут скажешь? Патриот на всю голову», — добавила Людмила Х.

Украинские пограничники Dpsu.gov.ua

«Что можно ожидать от человека с фашистскими взглядами на жизнь?» — отреагировала Алла В.

«Нацисты у власти — это страшно», — пишет Татьяна Л.

«Почувствовали «вкус крови», вот и другим советуют», — написала Людмила М.

«Для таких заявлений его и назначили. Что хочешь сделают, лишь бы от своих делишек отвлекали», — считает Светлана Г.

«А как же европейские ценности, а как же курс на ЕС, кстати, записанный в конституцию?» — не понимает Volodymyr T.

«7 лет назад опробовали на своих», — добавил Александр Б.

«Вот уж не думали, выбирая Зеленского, что он позволит этому профессиональному революционеру опять мелькать в медиапространстве», — пишет Таисия.

«А на*рена их расстреливать, если им от Украины ничего не нужно? Им надо дать беспрепятственно уйти к полякам и далее в Германию, не?» — задался вопросом Sasha.

Беженцы на белорусско-польской границе Скриншот из видео опубликованного в twitter погранвойск Польши (@Straz Graniczna)

«Беженцы, скорее, на родину вернутся, чем в «незалежную» пойдут», — подытожил Nikholas.

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Напомним, ранее министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что из-за наплыва мигрантов на границе с Белоруссией в нескольких областях Украины могут вести чрезвычайное положение.