Москва, , 15:44 — REGNUM Чисто с экономической точки зрения слишком большого влияния на интеграцию ЛНР и ДНР с Россией указ президента Владимира Путина об указании гуманитарной поддержки населению этих республик не окажет, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Владислав Исаев.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Поскольку, пусть и неофициально, экономическое взаимодействие уже осуществляется через различные фирмы-прокладки и т. д. И вряд ли существенно вырастет после легализации — налоги платить никто не любит.

А вот для дальнейшего его расширения при текущем статусе республик Донбасса есть существенные препятствия. Так, пока сохраняется спорный статус этих территорий, любые инвестиции в их промышленность и инфраструктуру остаются крайне рискованными для российских компаний.

При этом риск не только в угрозе разрушения в ходе боевых действий или захвате этих территорий ВСУ, но и в применении относительно компаний и их владельцев западных санкций.

Более того, любые деньги, заработанные российским или местным бизнесом на этой территории, могут, даже если пройдут через несколько итераций и окажутся у третьих партнеров, могут на территории США или стран ЕС стать поводом для обвинений в преступных доходах или уклонении от налогов.

В то же время, реакция на Украине может быть довольно нервной, что пресечет возможности даже неофициальных деловых контактов республик Донбасса с Киевом.

В частности, в свете нынешнего энергетического кризиса украинская сторона заинтересована в покупке у Донбасса электроэнергии и угля, что могло бы способствовать снижению напряженности между сторонами конфликта, к которому, официально, стремится Россия в рамках минских договоренностей.

То есть. на мой взгляд, пока ситуация как была подвешенной, так ей и остается», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал указ об указании гуманитарной поддержки населению ДНР и ЛНР.

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