Москва, 16 ноября, 2021, 15:44 — ИА Регнум. Чисто с экономической точки зрения слишком большого влияния на интеграцию ЛНР и ДНР с Россией указ президента Владимира Путина об указании гуманитарной поддержки населению этих республик не окажет, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Владислав Исаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«Поскольку, пусть и неофициально, экономическое взаимодействие уже осуществляется через различные фирмы-прокладки и т. д. И вряд ли существенно вырастет после легализации — налоги платить никто не любит.

А вот для дальнейшего его расширения при текущем статусе республик Донбасса есть существенные препятствия. Так, пока сохраняется спорный статус этих территорий, любые инвестиции в их промышленность и инфраструктуру остаются крайне рискованными для российских компаний.

При этом риск не только в угрозе разрушения в ходе боевых действий или захвате этих территорий ВСУ, но и в применении относительно компаний и их владельцев западных санкций.

Более того, любые деньги, заработанные российским или местным бизнесом на этой территории, могут, даже если пройдут через несколько итераций и окажутся у третьих партнеров, могут на территории США или стран ЕС стать поводом для обвинений в преступных доходах или уклонении от налогов.

В то же время, реакция на Украине может быть довольно нервной, что пресечет возможности даже неофициальных деловых контактов республик Донбасса с Киевом.

В частности, в свете нынешнего энергетического кризиса украинская сторона заинтересована в покупке у Донбасса электроэнергии и угля, что могло бы способствовать снижению напряженности между сторонами конфликта, к которому, официально, стремится Россия в рамках минских договоренностей.

То есть. на мой взгляд, пока ситуация как была подвешенной, так ей и остается», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал указ об указании гуманитарной поддержки населению ДНР и ЛНР.

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