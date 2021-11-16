Мурманск, , 15:44 — REGNUM Для мурманских переписчиков работа не сбору данных оказалась непростой, сообщает B-port.

Чихуахуа Proprikol.ru

По данным агентства, за месяц проведения переписи несколько человек получили травмы. Так, в Мурманске одна из девушек-переписчиков упала с лестницы. Причиной тому стало отсутствие освещения в подъезде. Также бывали и случаи нападения домашних животных.

«На сегодня мы имеем три страховых случая. В одном случае — это падение девушки в тёмном подъезде. Она получила сильный ушиб. В двух других случаях — укусы собак. Это были небольшие животные — чихуахуа», — сообщили изданию в Мурманскстате.

Всего в регионе в проведении Всероссийской переписи населения приняли участие 1589 человек — это 1355 переписчиков и 225 контролёров. Но не для всех из них эта работа оказалась безопасной.

Как сообщало ИА REGNUM, Росстат подвел итоги сбора данных Всероссийской переписи населения. Суммарно со всех источников поступила информация более чем о 100% переписавшихся.