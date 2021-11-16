Вашингтон, , 16:44 — REGNUM Режиссёр Баз Лурманн опубликовал тизер документального фильма об исполнителе Элвисе Пресли. Об этом 16 ноября пишет «Российская газета».

Элвис Пресли

https://www.instagram.com/tv/CWTrPFgBZIf/

В тизере трижды показывают актёра в образе Пресли, однако его лицо всегда скрыто. Премьера фильма запланирована на 24 июня 2022 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, роль «короля рок-н-ролла» исполнит Остин Батлер. Супругу Элвиса Пресли Присциллу сыграет Оливия Деджонг, а менеджера музыканта — Том Хэнкс.

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