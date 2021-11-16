Санкт-Петербург, , 15:49 — REGNUM В Санкт-Петербурге в реке Смоленка нашли сумку с расчлененными останками человека. Об этом 16 ноября корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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Таким образом, после довольно продолжительного перерыва в Петербурге вновь стали обнаруживаться расчлененные останки людей. На этот раз страшную находку нашли в реке Смоленка в Василеостровском районе рабочие, которые занимались работами по укреплению берега.

В районе дома 30 по набережной Смоленки напротив ресторана была найдена клетчатая сумка, привязанная к тележке на колесиках. По предварительным данным, в сумке находятся останки мужчины. Правоохранительные органы выясняют, кому принадлежали останки.