Самара, 16 ноября, 2021, 15:47 — ИА Регнум. Женщину обвинили в неисполнение обязанностей по воспитанию своей малолетней дочери в Самарской области. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Новорожденная

По версии следствия, весной прошлого года в Красноармейском районе фигурантка уголовного дела, являясь матерью новорожденного ребенка, у которого был установлен риск развития инфекционных заболеваний, отказалась от обследования и лечения дочери в медучреждении.

«В дальнейшем женщина не обеспечила прохождение дочерью необходимых медицинских осмотров, прием лекарств, не соблюдала рекомендации врачей по кормлению, а также неоднократно не являлась в медицинское учреждение без обоснования причин. В результате указанных действий состояние девочки ухудшилось, в связи с чем она была доставлена отцом в районную больницу в тяжелом состоянии. Реанимационные мероприятия результата не дали, ребенок скончался», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам неисполнения обязанностей по воспитанию ребенка и причинения смерти по неосторожности. Материалы дела в ближайшее время будут направлены в суд, где будут рассмотрены по существу.