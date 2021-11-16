Джакарта, 16 ноября 2021, 15:40 — REGNUM Региональная полиция Южной Суматры в сотрудничестве с посольством США провела тренинг по предупреждению транснациональной преступности, сообщает Rakyat Merdeka.
Для борьбы с транснациональной преступностью был создан многосторонний механизм посредством международного соглашения.
Транснациональным преступлениям необходимо уделять особое внимание, учитывая очень стратегическое положение Индонезии.
В тренинге приняли участие 24 представителя правоохранительных органов Южной Суматры, таких как региональная полиция, генеральная прокуратура, иммиграционная, таможенная и акцизная службы.
Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии объявило, что количество людей, получивших вторую инъекцию вакцины против коронавируса, достигло 85 370 684 человек.
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