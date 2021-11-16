Джакарта, 16 ноября, 2021, 15:40 — ИА Регнум. Региональная полиция Южной Суматры в сотрудничестве с посольством США провела тренинг по предупреждению транснациональной преступности, сообщает Rakyat Merdeka.

Gunawan Kartapranata Герб Индонезии

Для борьбы с транснациональной преступностью был создан многосторонний механизм посредством международного соглашения.

Транснациональным преступлениям необходимо уделять особое внимание, учитывая очень стратегическое положение Индонезии.

В тренинге приняли участие 24 представителя правоохранительных органов Южной Суматры, таких как региональная полиция, генеральная прокуратура, иммиграционная, таможенная и акцизная службы.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии объявило, что количество людей, получивших вторую инъекцию вакцины против коронавируса, достигло 85 370 684 человек.