Москва, , 15:39 — REGNUM Российская однокомпонентная вакцина от COVID-19 «Спутник Лайт» одобрена на Филиппинах в качестве универсального бустерного препарата. Об 16 ноября рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу Bloomberg.

Вакцина «Спутник Лайт» Пресс-служба администрации Ленобласти

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"Сегодня «Спутник Лайт» был одобрен в качестве универсального бустера на Филиппинах», — сказал он.

Также глава РФПИ добавил, что такое решение филиппинских властей является важным потому, что, как показали исследования и опыт применения вакцины в Аргентине, «Спутник Лайт» может повысить эффективность других вакцин и количество вырабатываемых после них антител до десяти раз.

«На Филиппинах официально признали, что «Спутник Лайт» может быть бустером вакцин Pfizer, Moderna, а также препаратов других производителей», — отметил Дмитриев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее резкое ухудшения состояние почувствовала после вакцинации от COVID-19 жительница Старого Оскола Белгородской области. Женщину госпитализировали в реанимацию, а затем перевели в кардиологическое отделение.