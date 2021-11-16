Верхняя Пышма, Свердловская область, 16 ноября, 2021, 15:37 — ИА Регнум. В Верхней Пышме Свердловской области автомобиль отбросило на остановку общественного транспорта, в результате травмировало женщину. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Pravovoyicentr.ru ДТП

Инцидент произошёл 16 ноября. Автомобиль ВАЗ-2115 не пропустил двигавшуюся по полосе машину. В результате его отбросило на остановку.

Пострадавшую госпитализировали с переломами колена и костей носа. Водитель ВАЗ-2115 был трезв. Идёт доследственная проверка. Прокуратура взяла её ход на контроль.