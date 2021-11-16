Москва, , 15:37 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о дополнительных выплатах тренерам, осуществлявшим подготовку олимпийских, параолимписких и сурдолимпийских чемпионов, передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября.

Устанавливается дополнительное материальное обеспечение спортивным тренерам, осуществляющим подготовку олимпийских, параолимпийских и сурдолимпийских чемпионов и входившим в состав олимпийской делегации РФ, параолимпийской делегации РФ или состав спортивной делегации РФ к сурдолимпийским играм, на соответствующих международных спортивных мероприятиях.

Размер дополнительного материального обеспечения предлагается установить на том же уровне, что и чемпионам игр — 250% размера социальной пенсии, согласно положениям федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». То есть тренеры смогут рассчитывать на выплаты в размере около 12 тыс. рублей.

Законопроект будет доработан ко второму чтению, заверил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР), меры поддержки будут распространены и на тренеров, которые не входили в состав официальной олимпийской делегации.

Кроме того, планируется, что нормы будут иметь обратную силу и дополнительное обеспечение смогут получить тренеры советских делегаций и объединенных сборных 1980−90-х годов.