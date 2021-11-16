Москва, , 15:37 — REGNUM Программа Минцифры РФ, согласно которой малый и средний бизнес сможет покупать российский софт за полцены, будет хорошим подспорьем для предпринимателей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 ноября заявил профессор департамента бизнес-информатики Высшей школы бизнеса ВШЭ Михаил Комаров.

Программное обеспечение Pixabay.com

«На мой взгляд, данные меры помогут повысить эффективность использования российского программного обеспечения теми компаниями, которые уже пользуются продуктами, представленными в [соответствующем] перечне, — сказал Комаров. — Дополнительно это позволит привлечь компании, которые еще не пользовались данными программными продуктами. В период пока не прекращающейся пандемии данные меры также можно назвать хорошим подспорьем для малого бизнеса».

При этом он подчеркнул, что выбор того или иного программного продукта зависит от компетенции сотрудников, уровня поддержки программного продукта компанией-разработчиком, стоимости, соответствия и регулярных обновлений с учетом изменений в местном законодательстве, технических характеристик и прочего.

Напомним, как сообщается на сайте Минцифры РФ, данное ведомство запустило программу поддержки цифровизации малого и среднего бизнеса в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».