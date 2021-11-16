Ульяновск, , 15:37 — REGNUM В Засвияжском районе Ульяновска правоохранители изъяли крупную партию контрафакта табачных изделий. Об этом сообщает УМВД по Ульяновской области.

Полиция Иван Шилов © ИА REGNUM

Полицейские совместно с УФСБ задержали большегруз с сомнительным товаром в момент вывоза его со складов одного из предприятий Засвияжского района Ульяновска. Правоохранители изъяли более 450 коробок с 18 наименованиями торговых марок, оценив их в 40 млн рублей.

Предварительно управлением установлено, что табачная продукция доставлена в Ульяновскую область, где хранилась на арендованных площадях и готовилась к реализации на территории других регионов.

«По результатам экспертиз акцизные марки на пачках сигарет признаны поддельными», — говорится в сообщении УМВД.

По данному факту возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство») и 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов»).

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2020 года стали известно, что в Димитровграде силовики обнаружили большой склад автозапчастей с признаками контрафакта. Изъято более 1 тыс. единиц продукции.

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