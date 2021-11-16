Красногорск, 16 ноября, 2021, 15:48 — ИА Регнум. Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Одинцово. Об этом 16 ноября сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.

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В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этого городского округа увеличилось за сутки на 141 человека. Следом за Одинцово идут Люберцы, где за этот же период официально подтверждено заражение новой инфекцией 134 человек. На третьем месте расположилась Истра, где COVID-19 диагностировали у 122 человек.

Всего за последние сутки в Московской области зарегистрировали 2043 новых случая COVID-19. Отметим, что по состоянию на 16 ноября в семи городских округах региона не было обнаружено ни одного нового случая коронавирусной инфекции.