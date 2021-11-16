Москва, , 15:34 — REGNUM Бизнесмены из стран Европейского союза не станут прислушиваться к заявлениям премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который сказал, что скоро Европа окажется перед выбором «подсесть ли еще больше на российские углеводороды, которые идут через гигантские новые трубопроводы, или вступиться за Украину и выступить в защиту дела мира и стабильности». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 ноября заявил эксперт по международному праву, председатель мурманского регионального отделения «Партии роста» Николай Пальченко.

Борис Джонсон Conservatives.com

«Следует обратить внимание на то, что Джонсон сказал это в крупнейшем мировом финансовом центре, где руководствуются не мнением премьер-министра, а исключительно интересами находящихся там компаний, — сказал Пальченко. — Даже в самой Великобритании политические власти могут требовать от бизнеса исключительно исполнения законов и не более того. И проблемы «демократии во всем мире» и прочих «ценностей» бизнесу на Западе неинтересны. Поэтому политические призывы очередного преходящего чиновника страны, уже даже не входящей в ЕС, не сильно озаботят европейский бизнес».

Как подчеркнул Пальченко, бизнес ЕС будет руководствоваться исключительно собственными интересами.

«Да, власти Европы или той же Великобритании могут наложить определённые ограничения на бизнес, и тогда тот будет вынужден подчиниться. Но такие ограничения должны быть введены соответствующими нормативными актами и в строгом соответствии с установленными процедурами. А пока этих ограничений нет, бизнес останется глух к призывам Джонсона. Да последний и сам это понимает», — подытожил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Джонсон также заявил, что считает Россию великой страной, и высказался против любых попыток изолировать её.