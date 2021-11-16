Москва, 16 ноября 2021, 15:34 — REGNUM Бизнесмены из стран Европейского союза не станут прислушиваться к заявлениям премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который сказал, что скоро Европа окажется перед выбором «подсесть ли еще больше на российские углеводороды, которые идут через гигантские новые трубопроводы, или вступиться за Украину и выступить в защиту дела мира и стабильности». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 ноября заявил эксперт по международному праву, председатель мурманского регионального отделения «Партии роста» Николай Пальченко.
«Следует обратить внимание на то, что Джонсон сказал это в крупнейшем мировом финансовом центре, где руководствуются не мнением премьер-министра, а исключительно интересами находящихся там компаний, — сказал Пальченко. — Даже в самой Великобритании политические власти могут требовать от бизнеса исключительно исполнения законов и не более того. И проблемы «демократии во всем мире» и прочих «ценностей» бизнесу на Западе неинтересны. Поэтому политические призывы очередного преходящего чиновника страны, уже даже не входящей в ЕС, не сильно озаботят европейский бизнес».
Как подчеркнул Пальченко, бизнес ЕС будет руководствоваться исключительно собственными интересами.
«Да, власти Европы или той же Великобритании могут наложить определённые ограничения на бизнес, и тогда тот будет вынужден подчиниться. Но такие ограничения должны быть введены соответствующими нормативными актами и в строгом соответствии с установленными процедурами. А пока этих ограничений нет, бизнес останется глух к призывам Джонсона. Да последний и сам это понимает», — подытожил эксперт.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Джонсон также заявил, что считает Россию великой страной, и высказался против любых попыток изолировать её.