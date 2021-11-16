Санкт-Петербург, , 16:02 — REGNUM В Санкт-Петербурге раскрыли убийство 14-летней давности. Девушку зарезал ее ухажёр, с которым она отказала продолжать отношения. О раскрытии преступления 16 ноября сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

С ножом (сс) niekverlaan

Убийство 28-летней девушки на улице Софьи Ковалевской в Калининском районе Петербурга было совершено 7 октября 2007 года при неочевидных обстоятельствах. Погибшей было нанесено около десятка ножевых ранений, от чего она скончалась на месте происшествия.

Тогда расследование уголовного дела ни к чему не привело. Однако спустя 14 лет благодаря сложным судебным экспертизам и доказательствам удалось выйти на след преступника. Им оказался 46-летний местный житель, который в то время состоял в романтических отношениях с погибшей.

«Встретил ее на пересечении Софьи Ковалевской и проспекта Науки. У нас с ней начали завязываться отношения, но в какой-то момент мы решили их прекратить. В ходе разговора возникла ссора, нанес ей не менее семи-восьми ударов ножом в область груди», — уже признался задержанный.

В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.