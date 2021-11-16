Москва, 16 ноября, 2021, 15:33 — ИА Регнум. Единственным преимуществом РФ в производстве одежды является низкая стоимость оплаты труда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 ноября заявил общественный представитель бизнес-омбудсмена Татарии, депутат Казанской городской думы («Партия роста») Михаил Кузнецов. Так он прокомментировал итоги исследования ВШЭ, которое показало, что доля импортной продукции в непродовольственной рознице РФ равна примерно 75%.

sdnet01 Одежда

«Вопрос с импортом, особенно в одежде, абсолютно логичен и понятен, — сказал Кузнецов. — Пока в России мало производств сырья, а именно ткани для производства верхней одежды повседневного спроса, мы будем иметь высокую долю импорта. Это обусловлено только экономическими показателями. Для того чтобы произвести одежду в России, как минимум нужно привести сырье из-за рубежа. Кроме того, нужно везти фурнитуру: замки, кнопки, шнурки. Для пошива одежды также нужно оборудование, которое мы опять-таки везём из-за рубежа. Единственным конкурентным преимуществом во всей цепочке производства является только стоимость оплаты труда, которая в России такая же невысокая, как, например, в Китае. Говоря про тот же Китай, мы видим формирование текстильных кластеров, где в одной точке сосредоточены как производства сырья, так и швейные фабрики, а также образовательные центры по подготовке кадров».

Поэтому, как пояснил Кузнецов, можно сделать однозначный прогноз, что РФ не снизит объемов импорта одежды.

«Изменить эти проценты может только кластерное развитие территорий. Открытие собственного производства ткани хотя бы в приоритетных направлениях, таких как ткань из целлюлозы — вискоза и ткань из полиэфиров — полиэстер, лавсан, микрофибра», — сказал Кузнецов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Россия до сих пор сильно зависит от импорта одежды и обуви.