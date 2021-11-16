Краснодар, , 15:33 — REGNUM Около 390 тыс. туристов готовится принять Краснодарский край в период новогодних праздников, сообщили 16 ноября в пресс-службе администрации региона.

Канатная дорога Красная-поляна.рф

Основную часть туристов примет Сочи — туда приедет около 236,3 тыс. человек, в Анапе отдохнут 34,2 тыс., в Геленджике — 21,4 тыс. туристов.

Губернатор Вениамин Кондратьев подчеркнул, что в регионе не планируют закрывать зимний сезон, однако будут действовать ограничительные меры.

«Краснодарский край пока не планирует закрывать зимний курортный сезон. Но он, прежде всего, будет зависеть от эпидемической ситуации в регионе. Продолжит действовать и ряд ограничительных мер. Отдыхающие, которые приезжают к нам, должны быть вакцинированы, либо привиться в течение трех дней уже у нас в крае», — сказал губернатор, подчеркнув, что в регионе рады каждому отдыхающему, но он должен быть вакцинирован.

Как напоминает ИА REGNUM, в Краснодарском крае, как и летом, заселиться в гостиницы и пансионаты можно даже после первого компонента вакцины, при этом посетить ресторан, а также торговые центры (на курортах) можно только при наличии подтверждения вакцинации от коронавируса или документа о перенесенном заболевании.