Ереван, 16 ноября, 2021, 15:33 — ИА Регнум. В боях на армяно-азербайджанской границе ранено не менее четверых военнослужащих ВС Армении. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба минобороны Армении.

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«Противник несёт большие потери бронетехники и живой силы. Информация о пострадавших и раненых уточняется», — говорится в сообщении.

По данным минобороны, существенных изменений на границе нет. Продолжаются локальные бои с применением бронетехнике и артиллерии. В минобороны Азербайджана сообщили о двоих раненых.

Ранее секретарь Совбеза Армении Армен Григорян сообщил, что Ереван запросил у Москвы помощь в восстановлении территориальной целостности Армении.

Как сообщало ИА REGNUM, между Баку и Ереваном начался новый виток напряжённости на границе. 15 ноября Совет безопасности Армении распространил сообщение, что подразделения ВС Азербайджана якобы накануне пошли в наступление и окружили четыре армянских поста. Их удалось разблокировать в ходе переговоров. 16 ноября в Баку обвинили армянскую сторону в попытке захватить господствующие высоты.