Архангельск, 16 ноября, 2021, 15:33 — ИА Регнум. За девять месяцев 2021 года цены на продовольственные товары в Архангельской области выросли на 5,1%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Архстате.

Продуктовая корзина

По данным статистике, в числе наиболее подорожавших — майонез — на 26,8%, мясные субпродукты — на 22%, мясо птицы — на 14%, рыбная икра — на 11%. Алкогольные напитки выросли в цене на 3,8%.

«Снижение цен наблюдалось на яйца куриные — на 7,2%, пшено — на 3,5%. Плодоовощная продукция, включая картофель, снизилась в цене на 3,6%», — сообщили в Архстате.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным ООН, мировые цены на базовое продовольствие увеличились в октябре на 3%.