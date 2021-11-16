Москва, , 15:32 — REGNUM У Банка России не получилось пресечь рост инфляции, так как на него влияли не только внутренние факторы, но и общемировые проблемы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 ноября заявила финансовый аналитик инвестиционной платформы Марго Пажинская.

Инфляция Pixabay.com

«На инфляцию в РФ влияют не только внутренние факторы, но и общемировые проблемы: пандемия, перебои поставок продукции из-за дефицита комплектующих и компонентов, неурожай, рост цен на транспортировку. Поэтому оперативно остановить рост инфляции путем повышения ключевой ставки на несколько пунктов у государства не получилось, — сказала Пажинская. — При этом все говорит о том, что ставка будет продолжать расти и сможет снизиться до средних значений не раньше, чем к 2023 году. Пустить на самотек вопрос с инфляцией ЦБ РФ не может. По этой причине, вероятнее всего, в ближайшее время продолжится ужесточение денежно-кредитной политики».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что Банк России своей политикой сам же и способствует ускорению инфляции.

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