Москва, , 15:32 — REGNUM В 2022 году в России максимальный размер пособия по безработице составит 12 792 рубля. Рост по сравнению с нынешними выплатами безработным составит 662 рубля. Постановление об увеличении максимального размера пособия по безработице в 2022 году подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

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«Установить на 2022 год для граждан, признанных в установленном порядке безработными… минимальную величину пособия по безработице в размере 1500 рублей, максимальную величину пособия по безработице в размере 12 792 рублей — в первые три месяца периода выплаты пособия по безработице», — говорится в документе, опубликованном 16 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

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Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в текущем году максимальное пособие по безработице составляет 12 130 рублей, что соответствует МРОТ 2019 года года.