Самара, , 15:33 — REGNUM Бывшую сотрудницу пансионата для детей-инвалидов обвинили в ненадлежащем исполнении обязанностей в Самаре. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

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«Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки, проведенной надзорным органом в мае 2021 года в государственном бюджетном учреждении «Самарский пансионат для детей-инвалидов» с привлечением специалистов министерства социальной и демографической политики, общественных организаций», — сообщает пресс-служба.

По версии следствия, в апреле 2021 года санитарка пансионата применила в отношении воспитанника учреждения способы воспитания, которые причинили ему моральные и физические страдания.

«Она без назначения врача-психиатра привязала несовершеннолетнего к кровати лоскутами ткани, нанесла побои», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам ненадлежащего воспитания ребенка, соединенное с жестоким обращением. В ближайшее время материалы дела будут переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.