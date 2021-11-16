Москва, , 15:30 — REGNUM Фотография в сертификатах о вакцинации от коронавируса позволит проходить по QR-коду в общественных местах без предъявления паспорта. В данный момент QR-код не содержит персональной информации, то есть необходимо сверять сертификат вакцинации с паспортом, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

QR-код Дарья Драй © ИА REGNUM

«С появлением фотографии эта необходимость отпадет. Однако до сих пор неясно, в какой источник будет необходимо предоставлять данную фотографию. Возможно к сертификату будет добавляться фотография либо напрямую из «Госуслуг», либо из Единой биометрической системы (ЕБС).

Услуга ЕБС используется банками для удаленной идентификации своих клиентов. Если будет предложен этот вариант, то популярность ЕБС системы и спрос на ее услуги сможет значительно вырасти.

Интерес к ЕБС на сегодняшний день невелик, связанно это с тем, что ее возможности практически не отличаются от того, что уже предлагает гражданам портал «Госуслуги».

Введение фотографии в сертификаты о вакцинации от коронавируса существенно снизит имеющуюся проблему очередей. Проверяющим потребуется куда меньше времени, чтобы идентифицировать полученные данные с QR-кода.

Также автоматически отпадет надобность носить с собой паспорт в большинство закрытых помещений.

Однако существует и опасность подделывания документов, современное программное оборудование может без проблем сделать нужную подпись.

Проблем с фотографиями для данных ПО не должно возникнуть. Поэтому необходимо детально проработать вопрос зашиты от подобных угроз», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что сертификаты о вакцинации от коронавируса могут дополнить фотографиями их получателей.

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