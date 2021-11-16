Красногорск, , 15:31 — REGNUM За минувшие сутки от COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 2553 человека. Такие данные следуют из статистики, приведенной 16 ноября Московским областным штабом по борьбе с распространением коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Пресс-служба минздрава Удмуртии

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Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 493 109 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 563 741.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье 16 ноября число жертв COVID-19 увеличилось на 54 человека.

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