Москва, , 15:28 — REGNUM В Москве неизвестный вандал разбил кулаком стекло в здании Генпрокуратуры РФ, сообщает 16 ноября агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Генеральная прокуратура РФ Вячеслав Седых © ИА Красная Весна

Об инциденте в полицию ещё 14 ноября сообщил сотрудник охраны Генеральной прокуратуры. Он рассказал, что неизвестный разбил стекло ведомственного здания, расположенного на улице Большая Дмитровка.

В ходе опроса выяснилось, что охранник узнал о происшествии около полуночи. При просмотре камеры видеонаблюдения выяснилось, что неизвестный разбил стекло ударом кулака, после этого побежал в сторону станции метро «Чеховская».

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области задержан житель региональной столицы, которого подозревают в повреждении десяти автомобилей.

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