Москва, , 16:44 — REGNUM Блогер Даня Милохин принял участие в съёмках передачи «Док-ток» на Первом канале. Запись шоу доступна на YouTube-канале вещателя с 16 ноября.

Даня Милохин Скриншот с YouTube

На проект помимо Милохина и его продюсера пришли биологические родители тиктокера. Они хотели встретиться с сыном и попросить у него прощения за то, что блогер оказался в детском доме.

Даня Милохин отказался от личной встречи с матерью и отцом, однако поговорил с ними по видеосвязи. «Не понимаю, зачем нам встречаться. Для меня это чужой человек. Если бы ко мне на улице подошла женщина и представилась моей матерью, было бы то же самое», — объяснил он, добавив, что не обижается на своих биологических родителей.

ИА REGNUM напоминает, что в возрасте трёх лет Даня Милохин оказался в детском доме. Туда же определили и старшего брата блогера — Илью Милохина.

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