Санкт-Петербург, , 15:41 — REGNUM Правительство Санкт-Петербург одобрило план изменения внешнего облика станции «Парк Победы». Этот проект, который утвердили 11 ноября текущего года, стал одним из пунктов программы развития градостроительного облика города.

Эскиз проекта реконструкции станции «Парк Победы». Неоклассицизм ООО «Архитектурная мастерская Сахновского»

Обсуждение проекта реконструкции наземного вестибюля станции «Парк Победы» велось еще с февраля 2020 года. Тогда «Архитектурная мастерская Сахновского» представила три возможных варианта оформления наземного вестибюля. Помимо этого специалисты проанализировали поток пассажиров и предложили разместить вход и выход из метрополитена параллельно Московскому проспекту для удобства жителей и гостей Петербурга.

Из всех трех вариантов оформления большинство экспертов поддержало неоклассический стиль, при котором будет сохранена изначальная форма купола станции.

Стоит отметить, что реконструкция также коснется и технической составляющей станции метро «Парк Победы». Замена будет произведена в отношении эскалаторов, касс и поста полиции. Работы по реконструкции планируют завершить к маю 2023 года.

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