Нальчик, , 15:27 — REGNUM В Кабардино-Балкарии за прошедшие сутки увеличилось на 11 человек число скончавшихся от последствий COVID-19. Общая смертность от опасной инфекции достигла 1071 человек, сообщили 16 ноября в пресс-службе регионального минздрава.

Коронавирус Фото пресс-службы КБ №8 ФМБА России

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По данным ведомства, за прошедшие сутки был подтвержден коронавирус еще у 133 жителей региона, выздоровел за те же сутки 101 пациент. Общее число носителей коронавируса достигло в Кабардино-Балкарии 37 263 человек. Из них удалось вылечиться 34 081 человеку.

В настоящее время в республике проходят лечение в семи ковидных госпиталях 1386 пациентов, в том числе 23 ребёнка. Тяжелое состояние отмечается у 165 пациентов, 24 больным потребовалось подключение к аппаратам ИВЛ.