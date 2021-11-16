Подгорица, , 15:26 — REGNUM Экономика Черногории медленно восстанавливается после глубокой рецессии в 2020 году, сказал председатель Центрального банка (CBCG) Радое Жугич и добавил, что центробанк прогнозирует рост экономики в 2021 году выше 11 процентов.

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Жугич представил представителям Европейского центрального банка (ЕЦБ) последние данные, которые отражают ситуацию в банковском, фискальном и реальном секторах.

«После глубокой рецессии в прошлом году экономика Черногории медленно восстанавливается, что подтверждается официальными данными Monstat о росте на 10,3 процента в первой половине этого года», — сказал Зугич.

Банковский сектор Черногории, по оценке европейских банковских организаций, является стабильным и ликвидным, и все ключевые параметры здоровья банка имеют положительные тенденции.