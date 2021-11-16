Москва, , 15:25 — REGNUM Приостановка сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора «Северного потока — 2» (СП-2) связана с процедурными, а не с политическими вопросами. Об этом 16 ноября заявил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко.

«Северный поток — 2» Gazprom.ru

«Скорее, здесь идет речь о процедурных, а не о политических моментах. Германия последовательно поддерживает проект, и искать тут конспирологию, вероятно, не стоит», — приводит его слова ТАСС.

Также Маринченко отметил, что в целом процесс сертификации ведется довольно медленно и из-за это, по мнению эксперта, трубопровод, вероятнее всего, запустят в лучшем случае к концу отопительного сезона.

Кроме того, он отметил, что в результате сложившаяся ситуация создает неопределённость на рынке, так как «пока не ясно, будет ли «Газпром» готов существенно увеличить поставки в Европу до запуска «Северного потока — 2».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сертификацию компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора российского газопровода «Северный поток — 2» временно остановило Федеральное сетевое агентство Германии.