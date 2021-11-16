16 ноября 2021 | Время чтения 2 мин

Александр Погожев, , 21:01 — REGNUM С 10 ноября 2021 г. роддом скорой клинической помощи города Ставрополя прекратил прием рожениц, а с 15 ноября начал работу в качестве ковидного госпиталя. Для лечения пациентов с COVID-19 в здании переоборудовали все палаты и протянули дополнительные трубы для подачи кислорода. Работы по перепрофилированию были проделаны буквально за месяц.

Здание роддома, переоборудованного под ковидный госпиталь Александр Погожев © ИА REGNUM

Скорая помощь Александр Погожев © ИА REGNUM

Работы по установке дополнительного оборудования для хранения медицинского кислорода Александр Погожев © ИА REGNUM Работы по установке дополнительного оборудования для хранения медицинского кислорода Александр Погожев © ИА REGNUM

Медперсонал завершает санобработку, укомплектовывает запасы медицинскими препаратами и средствами индивидуальной защиты, составляют график дежурства.

Сотрудник роддома скорой клинической помощи, пероборудованного под ковидный госпиталь Александр Погожев © ИА REGNUM

Подготовка ковидного госпиталя к приему пациентов с COVID-19 Александр Погожев © ИА REGNUM

Уборка в палатах роддома, переоборудованного под ковидный госпиталь Александр Погожев © ИА REGNUM

Уборка в палатах роддома, переоборудованного под ковидный госпиталь Александр Погожев © ИА REGNUM Уборка в палатах роддома, переоборудованного под ковидный госпиталь Александр Погожев © ИА REGNUM

Реанимационные палаты Александр Погожев © ИА REGNUM

Сотрудник роддома скорой клинической помощи, пероборудованного под ковидный госпиталь, проверяет оборудование для подачи медицинского кислорода Александр Погожев © ИА REGNUM

Трубы, по которым поступает медицинский кислород в палаты Александр Погожев © ИА REGNUM Клапан для подключения к медицинскому кислороду Александр Погожев © ИА REGNUM

Сотрудники роддома скорой клинической помощи в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

В госпитале предусмотрено 162 места для больных COVID-19, 50 мест предусмотрено для рожениц с коронавирусом. Реанимация вместе с операционными и родильным отделением расположились на четвертом этаже. В отделении реанимации увеличили число мест с шести до двенадцати. Третий этаж отведен под общие палаты и палаты для новорожденных. На втором и первом этаже также находятся общие палаты для больных коронавирусом. Помимо этого, на первом этаже предусмотрено приемное отделение и «зеленая зона».

Сотрудник роддома скорой клинической помощи в Ставрополе в отделении реанимации готовит палаты для новорожденых Александр Погожев © ИА REGNUM

Сотрудник роддома скорой клинической помощи в Ставрополе в отделении реанимации готовит палаты для новорожденых Александр Погожев © ИА REGNUM Бокс для новорожденных Александр Погожев © ИА REGNUM

Сотрудник роддома скорой клинической помощи в Ставрополе в отделении реанимации готовит палаты для приема пациентов Александр Погожев © ИА REGNUM

Медицинский работник ковидного госпиталя, г. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

Сотрудник роддома скорой клинической помощи в Ставрополе в отделении реанимации Александр Погожев © ИА REGNUM

Сотрудник роддома скорой клинической помощи в Ставрополе в отделении реанимации заполняет журнал Александр Погожев © ИА REGNUM

Роддом перепрофилировали под ковидный госпиталь неслучайно. Больница изначально обеспечена оборудованием для хранения и применения медицинского кислорода, а в связи с перепрофилированием было принято решение увеличить объемы хранения, и в данный момент на территории ведутся работы по монтажу емкости для закачки медицинского кислорода.

Главный врач городской клинической больницы скорой медицинской помощи города Ставрополя Андрей Пучков Александр Погожев © ИА REGNUM

Сотрудник роддома скорой клинической помощи в Ставрополе в отделении реанимации Александр Погожев © ИА REGNUM

Сотрудник роддома скорой клинической помощи в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Сотрудники роддома скорой клинической помощи в Ставрополе в отделении реанимации Александр Погожев © ИА REGNUM

Шкаф с СИЗами Александр Погожев © ИА REGNUM

Сотрудник роддома скорой клинической помощи в Ставрополе в отделении реанимации готовит палаты к приему пациентов Александр Погожев © ИА REGNUM

Акушерский пост Александр Погожев © ИА REGNUM

Главврач больницы делает обход переоборудованного госпиталя Александр Погожев © ИА REGNUM

Пустой коридор в ковидном госпитале Александр Погожев © ИА REGNUM

Несмотря на то, что жители Ставрополя были возмущены перепрофилированием роддома, на ход выполняемых работ это не повлияло. В правительстве Ставропольского края заверили, что перинатальные центры Ставрополя способны справиться с нагрузкой, роженицам с коронавирусом больше не придется ехать рожать в Пятигорский роддом, который в прошлом году также переоборудовали под госпиталь для пациентов с COVID-19.