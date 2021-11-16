Александр Погожев, 16 ноября 2021, 21:01 — REGNUM С 10 ноября 2021 г. роддом скорой клинической помощи города Ставрополя прекратил прием рожениц, а с 15 ноября начал работу в качестве ковидного госпиталя. Для лечения пациентов с COVID-19 в здании переоборудовали все палаты и протянули дополнительные трубы для подачи кислорода. Работы по перепрофилированию были проделаны буквально за месяц.

Здание роддома, переоборудованного под ковидный госпиталь
Здание роддома, переоборудованного под ковидный госпиталь
Александр Погожев © ИА REGNUM
Скорая помощь
Скорая помощь
Александр Погожев © ИА REGNUM
Работы по установке дополнительного оборудования для хранения медицинского кислорода
Работы по установке дополнительного оборудования для хранения медицинского кислорода
Работы по установке дополнительного оборудования для хранения медицинского кислорода
Александр Погожев © ИА REGNUM
Работы по установке дополнительного оборудования для хранения медицинского кислорода
Александр Погожев © ИА REGNUM

Медперсонал завершает санобработку, укомплектовывает запасы медицинскими препаратами и средствами индивидуальной защиты, составляют график дежурства.

Сотрудник роддома скорой клинической помощи, пероборудованного под ковидный госпиталь
Сотрудник роддома скорой клинической помощи, пероборудованного под ковидный госпиталь
Александр Погожев © ИА REGNUM
Подготовка ковидного госпиталя к приему пациентов с COVID-19
Подготовка ковидного госпиталя к приему пациентов с COVID-19
Александр Погожев © ИА REGNUM
Уборка в палатах роддома, переоборудованного под ковидный госпиталь
Уборка в палатах роддома, переоборудованного под ковидный госпиталь
Александр Погожев © ИА REGNUM
Уборка в палатах роддома, переоборудованного под ковидный госпиталь
Уборка в палатах роддома, переоборудованного под ковидный госпиталь
Уборка в палатах роддома, переоборудованного под ковидный госпиталь
Александр Погожев © ИА REGNUM
Уборка в палатах роддома, переоборудованного под ковидный госпиталь
Александр Погожев © ИА REGNUM
Реанимационные палаты
Реанимационные палаты
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сотрудник роддома скорой клинической помощи, пероборудованного под ковидный госпиталь, проверяет оборудование для подачи медицинского кислорода
Сотрудник роддома скорой клинической помощи, пероборудованного под ковидный госпиталь, проверяет оборудование для подачи медицинского кислорода
Александр Погожев © ИА REGNUM
Трубы, по которым поступает медицинский кислород в палаты
Клапан для подключения к медицинскому кислороду
Трубы, по которым поступает медицинский кислород в палаты
Александр Погожев © ИА REGNUM
Клапан для подключения к медицинскому кислороду
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сотрудники роддома скорой клинической помощи в Ставрополе
Сотрудники роддома скорой клинической помощи в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM

В госпитале предусмотрено 162 места для больных COVID-19, 50 мест предусмотрено для рожениц с коронавирусом. Реанимация вместе с операционными и родильным отделением расположились на четвертом этаже. В отделении реанимации увеличили число мест с шести до двенадцати. Третий этаж отведен под общие палаты и палаты для новорожденных. На втором и первом этаже также находятся общие палаты для больных коронавирусом. Помимо этого, на первом этаже предусмотрено приемное отделение и «зеленая зона».

Сотрудник роддома скорой клинической помощи в Ставрополе в отделении реанимации готовит палаты для новорожденых
Сотрудник роддома скорой клинической помощи в Ставрополе в отделении реанимации готовит палаты для новорожденых
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сотрудник роддома скорой клинической помощи в Ставрополе в отделении реанимации готовит палаты для новорожденых
Бокс для новорожденных
Сотрудник роддома скорой клинической помощи в Ставрополе в отделении реанимации готовит палаты для новорожденых
Александр Погожев © ИА REGNUM
Бокс для новорожденных
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сотрудник роддома скорой клинической помощи в Ставрополе в отделении реанимации готовит палаты для приема пациентов
Сотрудник роддома скорой клинической помощи в Ставрополе в отделении реанимации готовит палаты для приема пациентов
Александр Погожев © ИА REGNUM
Медицинский работник ковидного госпиталя, г. Ставрополь
Медицинский работник ковидного госпиталя, г. Ставрополь
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сотрудник роддома скорой клинической помощи в Ставрополе в отделении реанимации
Сотрудник роддома скорой клинической помощи в Ставрополе в отделении реанимации
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сотрудник роддома скорой клинической помощи в Ставрополе в отделении реанимации заполняет журнал
Сотрудник роддома скорой клинической помощи в Ставрополе в отделении реанимации заполняет журнал
Александр Погожев © ИА REGNUM

Роддом перепрофилировали под ковидный госпиталь неслучайно. Больница изначально обеспечена оборудованием для хранения и применения медицинского кислорода, а в связи с перепрофилированием было принято решение увеличить объемы хранения, и в данный момент на территории ведутся работы по монтажу емкости для закачки медицинского кислорода.

Главный врач городской клинической больницы скорой медицинской помощи города Ставрополя Андрей Пучков
Главный врач городской клинической больницы скорой медицинской помощи города Ставрополя Андрей Пучков
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сотрудник роддома скорой клинической помощи в Ставрополе в отделении реанимации
Сотрудник роддома скорой клинической помощи в Ставрополе в отделении реанимации
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сотрудник роддома скорой клинической помощи в Ставрополе
Сотрудник роддома скорой клинической помощи в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сотрудники роддома скорой клинической помощи в Ставрополе в отделении реанимации
Сотрудники роддома скорой клинической помощи в Ставрополе в отделении реанимации
Александр Погожев © ИА REGNUM
Шкаф с СИЗами
Шкаф с СИЗами
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сотрудник роддома скорой клинической помощи в Ставрополе в отделении реанимации готовит палаты к приему пациентов
Сотрудник роддома скорой клинической помощи в Ставрополе в отделении реанимации готовит палаты к приему пациентов
Александр Погожев © ИА REGNUM
Акушерский пост
Акушерский пост
Александр Погожев © ИА REGNUM
Главврач больницы делает обход переоборудованного госпиталя
Главврач больницы делает обход переоборудованного госпиталя
Александр Погожев © ИА REGNUM
Пустой коридор в ковидном госпитале
Пустой коридор в ковидном госпитале
Александр Погожев © ИА REGNUM

Несмотря на то, что жители Ставрополя были возмущены перепрофилированием роддома, на ход выполняемых работ это не повлияло. В правительстве Ставропольского края заверили, что перинатальные центры Ставрополя способны справиться с нагрузкой, роженицам с коронавирусом больше не придется ехать рожать в Пятигорский роддом, который в прошлом году также переоборудовали под госпиталь для пациентов с COVID-19.