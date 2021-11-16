Александр Погожев,
16 ноября 2021, 21:01 — REGNUM С 10 ноября 2021 г. роддом скорой клинической помощи города Ставрополя прекратил прием рожениц, а с 15 ноября начал работу в качестве ковидного госпиталя. Для лечения пациентов с COVID-19 в здании переоборудовали все палаты и протянули дополнительные трубы для подачи кислорода. Работы по перепрофилированию были проделаны буквально за месяц.
Здание роддома, переоборудованного под ковидный госпиталь
Александр Погожев © ИА REGNUM
Скорая помощь
Александр Погожев © ИА REGNUM
Работы по установке дополнительного оборудования для хранения медицинского кислорода
Александр Погожев © ИА REGNUM
Работы по установке дополнительного оборудования для хранения медицинского кислорода
Александр Погожев © ИА REGNUM
Медперсонал завершает санобработку, укомплектовывает запасы медицинскими препаратами и средствами индивидуальной защиты, составляют график дежурства.
Сотрудник роддома скорой клинической помощи, пероборудованного под ковидный госпиталь
Александр Погожев © ИА REGNUM
Подготовка ковидного госпиталя к приему пациентов с COVID-19
Александр Погожев © ИА REGNUM
Уборка в палатах роддома, переоборудованного под ковидный госпиталь
Александр Погожев © ИА REGNUM
Уборка в палатах роддома, переоборудованного под ковидный госпиталь
Александр Погожев © ИА REGNUM
Уборка в палатах роддома, переоборудованного под ковидный госпиталь
Александр Погожев © ИА REGNUM
Реанимационные палаты
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сотрудник роддома скорой клинической помощи, пероборудованного под ковидный госпиталь, проверяет оборудование для подачи медицинского кислорода
Александр Погожев © ИА REGNUM
Трубы, по которым поступает медицинский кислород в палаты
Александр Погожев © ИА REGNUM
Клапан для подключения к медицинскому кислороду
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сотрудники роддома скорой клинической помощи в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
В госпитале предусмотрено 162 места для больных COVID-19, 50 мест предусмотрено для рожениц с коронавирусом. Реанимация вместе с операционными и родильным отделением расположились на четвертом этаже. В отделении реанимации увеличили число мест с шести до двенадцати. Третий этаж отведен под общие палаты и палаты для новорожденных. На втором и первом этаже также находятся общие палаты для больных коронавирусом. Помимо этого, на первом этаже предусмотрено приемное отделение и «зеленая зона».
Сотрудник роддома скорой клинической помощи в Ставрополе в отделении реанимации готовит палаты для новорожденых
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сотрудник роддома скорой клинической помощи в Ставрополе в отделении реанимации готовит палаты для новорожденых
Александр Погожев © ИА REGNUM
Бокс для новорожденных
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сотрудник роддома скорой клинической помощи в Ставрополе в отделении реанимации готовит палаты для приема пациентов
Александр Погожев © ИА REGNUM
Медицинский работник ковидного госпиталя, г. Ставрополь
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сотрудник роддома скорой клинической помощи в Ставрополе в отделении реанимации
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сотрудник роддома скорой клинической помощи в Ставрополе в отделении реанимации заполняет журнал
Александр Погожев © ИА REGNUM
Роддом перепрофилировали под ковидный госпиталь неслучайно. Больница изначально обеспечена оборудованием для хранения и применения медицинского кислорода, а в связи с перепрофилированием было принято решение увеличить объемы хранения, и в данный момент на территории ведутся работы по монтажу емкости для закачки медицинского кислорода.
Главный врач городской клинической больницы скорой медицинской помощи города Ставрополя Андрей Пучков
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сотрудник роддома скорой клинической помощи в Ставрополе в отделении реанимации
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сотрудник роддома скорой клинической помощи в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сотрудники роддома скорой клинической помощи в Ставрополе в отделении реанимации
Александр Погожев © ИА REGNUM
Шкаф с СИЗами
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сотрудник роддома скорой клинической помощи в Ставрополе в отделении реанимации готовит палаты к приему пациентов
Александр Погожев © ИА REGNUM
Акушерский пост
Александр Погожев © ИА REGNUM
Главврач больницы делает обход переоборудованного госпиталя
Александр Погожев © ИА REGNUM
Пустой коридор в ковидном госпитале
Александр Погожев © ИА REGNUM
Несмотря на то, что жители Ставрополя были возмущены перепрофилированием роддома, на ход выполняемых работ это не повлияло. В правительстве Ставропольского края заверили, что перинатальные центры Ставрополя способны справиться с нагрузкой, роженицам с коронавирусом больше не придется ехать рожать в Пятигорский роддом, который в прошлом году также переоборудовали под госпиталь для пациентов с COVID-19.