Красногорск, 16 ноября 2021, 15:36 — REGNUM За минувшие сутки число жертв COVID-19 в Подмосковье увеличилось на 54 человека. Такие данные следуют из статистики, приведенной 16 ноября Московским областным штабом по борьбе с распространением коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Следите за развитием событий в трансляции: «С QR-кодом по жизни. Борьба с коронавирусом в России — трансляция»
Максимальное число жертв инфекции на территории региона было зафиксировано 9 и 15 ноября. В эти число смертей пациентов с коронавирусом составило 62 человека.
Всего же с начала распространения коронавируса от COVID-19 в Московской области скончался 9 631 человек.