Красногорск, , 15:36 — REGNUM За минувшие сутки число жертв COVID-19 в Подмосковье увеличилось на 54 человека. Такие данные следуют из статистики, приведенной 16 ноября Московским областным штабом по борьбе с распространением коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Максимальное число жертв инфекции на территории региона было зафиксировано 9 и 15 ноября. В эти число смертей пациентов с коронавирусом составило 62 человека.

Всего же с начала распространения коронавируса от COVID-19 в Московской области скончался 9 631 человек.