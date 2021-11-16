Рига, 16 ноября, 2021, 15:22 — ИА Регнум. Рижский зоопарк и его филиал «Цирули» вновь открыли свои двери во вторник, 16 ноября. Об этом сообщила пресс-служба заведения.

Александр Погожев ИА REGNUM Посетители ждут открытия зоопарка

Главный зоопарк страны был закрыт вместе с другими заведениями массового пользования на месяц жесткого карантина (локдауна).

Учитывая, что за время локдауна и отсутствия людей животные привыкли к тишине и покою, сотрудники зоопарка призывают первых посетителей стараться вести себя спокойно, не шуметь, а если животное начинает беспокоиться — не подходить к вольеру или его убежищу.

Зоопарк работает в «зеленом режиме», поэтому взрослым гостям на кассе необходимо предъявить ковид-сертификат. Детям с 12 лет необходимо предъявить свидетельство о прохождении теста.