Ульяновск, 16 ноября, 2021, 15:22 — ИА Регнум. В Димитровграде Ульяновской области выделили 8 млн рублей на разработку проекта для строительства дороги по улице Мостовая. Соответствующее извещение о проведении электронного аукциона размещено на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Дороги

Заказчиком выступает муниципальное казённое учреждение «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов». Победитель аукциона должен будет выполнить проектные работы (с изысканиями) для строительства дороги по улице Мостовая в городе Димитровграде.

Проектом будут уточнены основные показатели. В частности, строительная длина (примерная — 1 км), расчётная скорость движения (ориентировочно 40 км/час), число полос движения, их ширина, тип дорожного покрытия. Участок проходит от улицы Мостовой до пр. Автостроителей.

Максимальная цена контракта определена в размере 8 млн рублей. Источник финансирования — областной и муниципальный бюджеты.

Аукцион состоится 19 ноября. При подписании контракта проектные работы должны быть завершены к 29 апреля 2022 года с учётом проведения государственной экспертизы.