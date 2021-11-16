Кострома, 16 ноября 2021, 15:27 — REGNUM Михаил Барабанов не войдёт в новый состав избирательной комиссии Костромской области. Об этом он сообщил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.
Отметим, что Центральная избирательная комиссия уже назвала кандидатов в состав Избирательной комиссии Костромской области. Губернатору Костромской области предложена Марина Ерофеева — нынешний член избиркома от «Всероссийского общества глухих». Областной думе ЦИК предложил зампреда облизбиркома Ольгу Исакову. Как правило, кандидатура, предложенная губернатору, затем выдвигается на пост председателя комиссии.
Срок полномочий нынешнего состава избиркома Костромской области истекает 8 декабря 2021 года. В новый состав войдёт 14 человек с правом решающего голоса. Половину из них утвердит Костромская областная дума, остальных — администрация региона. Приём предложений от общественных, политических организаций и советов депутатов завершён. Михаил Барабанов руководил костромским облизбиркомом 10 лет, начиная с 2011 года.
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