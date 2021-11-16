Кострома, , 15:27 — REGNUM Михаил Барабанов не войдёт в новый состав избирательной комиссии Костромской области. Об этом он сообщил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

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«Никакие организации, политические или общественные, не предлагали мою кандидатуру для вхождения в новый состав избиркома. Я изначально довёл свою позицию, и она, судя по всему, была учтена. Позиция следующая: надо уступать дорогу молодым. У меня возраст для такой работы критический. Моё ближайшее намерение — выйти из избиркома прямо в ближайшую поликлинику. Поправлю здоровье, а там посмотрим, куда дальше».

Отметим, что Центральная избирательная комиссия уже назвала кандидатов в состав Избирательной комиссии Костромской области. Губернатору Костромской области предложена Марина Ерофеева — нынешний член избиркома от «Всероссийского общества глухих». Областной думе ЦИК предложил зампреда облизбиркома Ольгу Исакову. Как правило, кандидатура, предложенная губернатору, затем выдвигается на пост председателя комиссии.

Марина Ерофеева

Срок полномочий нынешнего состава избиркома Костромской области истекает 8 декабря 2021 года. В новый состав войдёт 14 человек с правом решающего голоса. Половину из них утвердит Костромская областная дума, остальных — администрация региона. Приём предложений от общественных, политических организаций и советов депутатов завершён. Михаил Барабанов руководил костромским облизбиркомом 10 лет, начиная с 2011 года.

Председатель ИК КО Михаил Барабанов

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