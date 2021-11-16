Бишкек, , 15:19 — REGNUM Нехватка электроэнергии в Киргизии сейчас составляет 300 мегаватт, а потребление электричества выросло почти на 10% по сравнению с 2020 годом. Об этом заявил министр энергетики Доскул Бекмурзаев в эфире радио «Азаттык» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

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По его словам, такая ситуация складывается из-за проблем с четвертым энерговырабатывающим агрегатом на Токтогульской ГЭС, который не удалось запустить вовремя.

«Сейчас максимально используем мощность столичной ТЭЦ, а также активно импортируем электроэнергию. Мы в трудном положении, но зимний период пройдём благополучно», — резюмировал высокопоставленный чиновник.

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