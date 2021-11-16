Уфа, , 15:21 — REGNUM Экс-начальника отделения судебных приставов осудили за превышение должностных полномочий в Башкирии. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Коррупция Дарья Антонова © ИА REGNUM

В суде установлено, что 34-летний бывший начальник Баймакского межрайонного отделения судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов России по Башкирии в декабре 2020 года потребовал от подчиненных сотрудников передать ему части законно полученных ими премий. Это требование он мотивировал тем, что он сам не получил премию из-за наложения дисциплинарного взыскания, которое он получил из-за общей недоработки коллектива. Подчиненные сотрудники передали обвиняемому всего 77 тысяч рублей.

«Преступные факты были выявлены в ходе оперативно-разыскной деятельности отдела собственной безопасности Управления ФССП России по Республике Башкортостан и Управления ФСБ России по Республике Башкортостан», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам превышения должностных полномочий. Свою вину подсудимый признал и добровольно возместил коллегам причиненный ущерб. По итогам проверки он был уволен со службы. В результате суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на один год. Приговор вступил в законную силу.