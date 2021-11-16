Казань, 16 ноября, 2021, 15:27 — ИА Регнум. В Казани 13-летняя девочка была избита своим отчимом за то, что она не присмотрела за младшим братом. Врачи диагностировали у пострадавшей разрыв селезенки, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по РТ.

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Инцидент произошел ночью 14 ноября в квартире одного из домов в Кировском районе Казани. 38-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес удары ногами 13-летней падчерице. Виной этому стало то, что девочка не присмотрела за младшим братом. На крики девочки проснулась спавшая в соседней комнате мать и вызвала бригаду медиков. Ребенка госпитализировали. Мужчина учинил дома скандал и был подвергнут административному аресту.

Свою вину мужчина полностью признал. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Как сообщало ИА REGNUM, житель Азнакаевского района Татарии с мая по октябрь в состоянии алкогольного опьянения систематически наносил побои двум сыновьям 2008 и 2010 годов рождения. Причиной преступления стало то, что дети заступались за мать во время скандала с отцом.

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