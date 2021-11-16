Рязань, , 15:20 — REGNUM В Рязанской области 16 ноября подтверждено 263 новых случая заражения коронавирусом, что на два меньше, чем за предыдущие сутки. Общее количество носителей инфекции превысило 52 тысячи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона. В летальную статистику внесли 20 записей.

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Темп прироста инфекции за сутки держится на уровне 0,51%. Всего в Рязанской области выявлено 52 022 носителя коронавируса. Справились с заражением 43 811 человек, в том числе 92 — выписаны за последние сутки.

По данным федерального оперштаба, осложнения при COVID-19 стали причиной смерти 1 698 пациентов.